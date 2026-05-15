Звільнені з полону захисники заспівали гімн України (відео)
Сьогодні 205 українців повернулися додому
Служба безпеки показала ексклюзивні фото та відео з обміну полоненими 15 травня. Про це повідомляє «Главком».
Зокрема, на оприлюднених кадрах звільнені з полону українські захисники хором виконали гімн України просто в автобусі.
«Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», – наголошує СБУ.
Нагадаємо, 15 травня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. 205 українців повернулися додому. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.
Як повідомлялося, сьогодні на Батьківщину повернулися військові ЗСУ, у тому числі ТрО, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених – військовослужбовці «Азову». Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році.
Коментарі — 0