Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звільнені з полону захисники заспівали гімн України (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Звільнені з полону захисники заспівали гімн України (відео)
Відбувся 74-й обмін полоненими між Україною та Росією
фото: СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сьогодні 205 українців повернулися додому

Служба безпеки показала ексклюзивні фото та відео з обміну полоненими 15 травня. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, на оприлюднених кадрах звільнені з полону українські захисники хором виконали гімн України просто в автобусі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», – наголошує СБУ.

8 фото
На весь екран
фото: СБУ

Нагадаємо, 15 травня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. 205 українців повернулися додому. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Як повідомлялося, сьогодні на Батьківщину повернулися військові ЗСУ, у тому числі ТрО, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених – військовослужбовці «Азову». Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році.

Читайте також:

Теги: гімн обмін полоненими військові СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року
«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних
21 квiтня, 15:00
Бійця на етапі евакуації до стабпункту трясло в машині, і ніхто з екіпажу евака навіть не знав, що у пораненого є снаряд в нозі
Лікарі дістали із ноги пораненого бійця двокілограмовий боєприпас
18 квiтня, 17:15
Режисер Ігор Малахов загинув на фронті 29 грудня 2023 року
На війні загинув відомий український режисер
20 квiтня, 09:56
Фігурантці загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
23 квiтня, 10:38
Під час обшуків вилучено фіктивні документи
Махінації на 18 мільйонів: на Львівщині судитимуть командування військової частини (фото)
24 квiтня, 13:31
Українські правоохоронці системно документують злочини російських військових проти цивільної інфраструктури
Удар по ТЕС на Дніпропетровщині. СБУ назвала адмірала, який віддав наказ на атаку
27 квiтня, 14:12
Жінці надсилали підроблені повістки та влаштовували через відеозв'язок імітацію «обшуків»
Житель Сумщини виманив у народної артистки $128 тис. під виглядом агента СБУ
30 квiтня, 12:35
Президент Путін призначив нового командувача Повітряно-космічних сил РФ
Путін довірив ключову посаду в Повітряно-космічних силах генералу, який причетний до звірств у Бучі
4 травня, 14:04
У звіті Euro-Med йдеться про те, що ізраїльські сили систематично застосовують зґвалтування та сексуальні тортури, щоб принизити ув'язнених палестинських жінок
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових
13 травня, 05:31

Події в Україні

Звільнені з полону захисники заспівали гімн України (відео)
Звільнені з полону захисники заспівали гімн України (відео)
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Львові чоловік облив Садового невідомою рідиною
У Львові чоловік облив Садового невідомою рідиною
Звільнений із полону боєць прочитав вірш про Україну: щемливе відео
Звільнений із полону боєць прочитав вірш про Україну: щемливе відео
Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua