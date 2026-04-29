Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України

Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим
Диктатор висловив сподівання, що мешканці республіки підтримають Кадирова на майбутніх виборах глави регіону

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим у Кремлі. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Путін заявив, що у бойових діях нібито беруть участь понад 71 тис. чеченців. «Вони справжні воїни», – каже глава Кремля

Також російський диктатор висловив сподівання, що мешканці республіки підтримають Кадирова на майбутніх виборах глави регіону.

Окрім цього, Путін заявив, що інші регіони Росії мають брати приклад із Чечні в питанні народжуваності. Він також відзначив зміни в республіці за останні роки та заявив про значні результати під керівництвом Кадирова.

До слова, спецпідрозділи Головного управління розвідки провели операцію, унаслідок якої було розгромлено одну з найбільших груп підрозділу «Ахмат» з початку повномасштабної війни. 

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм. Цього разу він отримав орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». 

Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу
Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні
​Путін у розмові з Трампом запропонував перемир'я на 9 травня
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

