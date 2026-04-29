Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим у Кремлі. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Путін заявив, що у бойових діях нібито беруть участь понад 71 тис. чеченців. «Вони справжні воїни», – каже глава Кремля

Також російський диктатор висловив сподівання, що мешканці республіки підтримають Кадирова на майбутніх виборах глави регіону.

Окрім цього, Путін заявив, що інші регіони Росії мають брати приклад із Чечні в питанні народжуваності. Він також відзначив зміни в республіці за останні роки та заявив про значні результати під керівництвом Кадирова.

До слова, спецпідрозділи Головного управління розвідки провели операцію, унаслідок якої було розгромлено одну з найбільших груп підрозділу «Ахмат» з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм. Цього разу він отримав орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ».