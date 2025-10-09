Зеленський розповів, як росіяни маніпулюють полоненими та списками на обмін

За словами президента, росіяни хочуть наповнювати списки, попри наш запит

Володимир Зеленський розповів про складні перемовини щодо обміну полоненими, які ведуться між українською та російською сторонами. За його словами, українська сторона здійснює всі необхідні кроки для реалізації попередніх домовленостей. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Обміни. Складні перемовини щодо списків проводить Умєров з Мединським. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, попри наш запит», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що російська сторона намагається організувати провокації. «Нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: «Заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас». Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас», – сказав він.

Попри ці труднощі, Зеленський підкреслив, що Україна робить все можливе для виконання попередніх домовленостей щодо обміну полоненими. «Ми працюємо, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому», – додав він.

Нещодавно з російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повернулося 20 цивільних.

Як повідомлялось раніше, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих.