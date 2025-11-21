Головна Світ Політика
Зеленський та віцепрезидент США провели розмову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський та віцепрезидент США провели розмову
Венс та Зеленський мали розмову
фото: reuters

Журналіст Axios повідомив про переговори Венса та Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс провели розмову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що розмова завершилася 30 хвилин тому. 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні, 21 листопада, проведуть переговори. Про це зауважував журналіст Axios Барак Равід. «Очікується, що президент України Зеленський у п'ятницю проведе переговори з віцепрезидентом Венсом і обговорить запропонований США мирний план, як повідомляють два джерела, обізнані з ситуацією», – йшлося у повідомленні.

Зеленський та віцепрезидент США провели розмову фото 1

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

План Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Теги: Володимир Зеленський переговори Джей Ді Венс перемир'я

