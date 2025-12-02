Головна Країна Політика
search button user button menu button

Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів у США
За словами президента, триває робота, аби європейські країни та учасники «коаліції охочих» були залучені до напрацювання рішень
фото: Володимир Зеленський

За словами глави держави, українська розвідка передаватиме партнерам інформацію про справжні наміри РФ щодо переговорів

Секретар РНБО Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли президенту Володимиру Зеленському про результати перемовин з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами глави держави, делегація розповіла про основні акценти американської сторони в діалозі. Як зазначив президент, робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований.

«Вдячний Андрію Гнатову за дуже змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті. За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню», – каже він.

Як зазначив Зеленський, дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники «коаліції охочих» були змістовно залучені до напрацювання рішень. «Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною», – розповів український лідер.

Президент доручив посадовцям продовжити роботу з командою президента США Дональда Трампа, а також з європейськими партнерами. Зокрема, українська розвідка передаватиме партнерам інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень.

«Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення», – додав очільник України.

Нагадаємо, ABC News повідомляє, що 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

До слова, Кремль оголосив про нібито захоплення Покровська передчасно, аби вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня. Аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я Володимир Зеленський США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?
29 листопада, 20:39
Зеленський: Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи
Українська делегація вже на шляху до Сполучених Штатів – Зеленський
29 листопада, 13:13
Затверджено оновлений склад делегації для участі у мирних переговорах
Зеленський оновив склад делегації для переговорів про мир
29 листопада, 12:58
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
26 листопада, 14:40
Після появи Рубіо темп переговорів сповільнився та на України стали менше тиснути
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні
26 листопада, 04:58
Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом
Україна повернула тіла воїнів, Зеленський отримав план миру від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:06
Зеленський отримав від США проєкт мирного плану
Зеленський отримав від США проєкт мирного плану
20 листопада, 18:15
Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»
Запобіжний захід для Чернишова, візит Зеленського до Іспанії. Головне за 18 листопада
18 листопада, 21:05
Райт: Випробування, про які ми говоримо зараз, є системними. Це не будуть ядерні вибухи
Міністр енергетики США розкрив деталі про випробування ядерної зброї
3 листопада, 01:31

Політика

Депутати заблокували трибуну Ради
Депутати заблокували трибуну Ради
Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів у США
Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів у США
The Telegraph спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду
The Telegraph спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
Президент України та перша леді прибули до Ірландії
Президент України та перша леді прибули до Ірландії
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua