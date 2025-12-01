Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України

Лівітт: Загалом, ми справді відчуваємо впевненість і маємо надію, що ця війна нарешті добіжить кінця

Прессекретарь Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що у Флориді відбулися дуже продуктивні переговори з українською стороною

Мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу. Про це інформує «Главком» із посиланням на брифінг Керолайн Лівітт, прессекретаря Білого дому.

Коментуючи питання про можливе швидке укладення угоди для закінчення війни, Лівітт відповіла: «Адміністрація налаштована дуже оптимістично».

Вона підкреслила значні зусилля команди президента Дональда Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні.

«Тільки вчора у Флориді відбулися дуже продуктивні переговори з українською стороною, а сьогодні спецпредставник Віткофф вирушає до Росії. Це приклад «човникової дипломатії», яку демонструє наша адміністрація, коли ми підтримуємо активний діалог з обома сторонами конфлікту. Ми виклали наші пропозиції письмово, і ці пункти були серйозно змінені та доопрацьовані», – пояснила прессекретар.

Лівітт уточнила, що не може розголошувати деталі, «щоб дати переговірникам можливість працювати». Проте вона додала: «Загалом, ми справді відчуваємо впевненість і маємо надію, що ця війна нарешті добіжить кінця».

Повідомлялося, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів посадовці обговорювали територіальне питання 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – зазначив він.

Нагадаємо, держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США.

Раніше «Главком» розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.