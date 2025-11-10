Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, куди входили посадовці енергетичної сфери та бізнесмени

Операція «Мідас», Україна ініціює скликання Ради МАГАТЕ через атаки на енергосистему, Апеляційний суд ухвалив вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчини. «Главком» склав добірку новин 10 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

«Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам «Енергоатому» нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум», – йдеться у повідомленні.

НАБУ наголошує, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через нього пройшло близько $100 млн.

Україна ініціює скликання Ради МАГАТЕ через атаки на енергосистему

Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник поінформував, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих.

Чиновник наголосив, що ситуація в енергосистемі України після останньої масованої атаки Росії залишається складною. Аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7.

Апеляційний суд ухвалив вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчини

Закарпатський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті. Їм призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі кожному.

7 лютого 2025 року суддя Воловецького районного суду оголосив вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Обвинувачені отримали реальний строк ув’язнення. Так, кожному обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тис. грн моральної шкоди суд стягнув 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.

У Раді зареєстровано постанови про звільнення міністрів юстиції та енергетики

Народний депутат Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №14200 та №14201 про звільнення очільника Міністерства Юстиції Германа Галущенка та главу Міністерства енергетики Світлану Гринчук.

Причиною розгляду питання про звільнення урядовці стало фігурування Галущенка та Гринчук у плівках НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері. За словами нардепа, найближче засідання Ради відбудеться 18 листопада.

Трамп помилував своїх соратників за спроби зірвати вибори 2020 року

Президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року.

Юрист Міністерства юстиції з питань помилувань Ед Мартін повідомив, що список помилуваних Трампом осіб було оприлюднено 9 листопада. Він включає адвокатів Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуз та ще кілька десятків осіб, які брали участь у спробах скасувати результати виборів 2020 року.

Документ передбачає «повне, беззастережне і безумовне помилування» для зазначених осіб, включаючи деяких співвідповідачів президента. Президентське помилування стосується лише федеральних злочинів і не поширюється на справи, які розглядають суди штатів або місцеві органи. У документі також зазначено, що воно не діє щодо Трампа.