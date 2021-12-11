Молдова депортувала російського професора

З Молдови депортували російського доктора історичних наук

З Кишинева депортували першого заступника директора Інституту країн СНД, доктора історичних та економічних наук, професора Володимира Єгорова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російському професору не назвали причини висилки з країни.

Володимира Єгорова депортували з аеропорту молдавської столиці.

Нагадаємо, прикордонники затримали у Білорусі чоловіка, який незаконно потрапив туди з України. Внаслідок чого його депортували та заборонили в'їзд на два роки.

До слова, на кордоні Польщі та Білорусі знайшли три тіла.

Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.