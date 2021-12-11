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    Молдова депортувала російського професора

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    Професору не назвали причини депортації - Молдова депортувала російського професора
    Професору не назвали причини депортації
    Фото з відкритих джерел

    З Молдови депортували російського доктора історичних наук

    З Кишинева депортували першого заступника директора Інституту країн СНД, доктора історичних та економічних наук, професора Володимира Єгорова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Російському професору не назвали причини висилки з країни.

    Володимира Єгорова депортували з аеропорту молдавської столиці.

    Нагадаємо, прикордонники затримали у Білорусі чоловіка, який незаконно потрапив туди з України. Внаслідок чого його депортували та заборонили в'їзд на два роки.

    До слова, на кордоні Польщі та Білорусі знайшли три тіла.

    Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

    Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

    Теги: прикордонники Молдова СНД
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    Молдова депортувала російського професора