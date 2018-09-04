Припинення дії договорів з РФ: Клімкін анонсував найближчим часом «подальші кроки»



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Україна має «докорінно переглянути» всю договірно-правову базу з Росією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українське МЗС проводить інвентаризацію існуючих нормативно-правових актів з РФ.

В ефірі телеканалу ICTV Клімкін анонсував подальші кроки з припинення дії договорів з Росією.

«Ми не можемо триматися на тій договірно-правовій базі, яка була в минулій реальності. Будуть і найближчим часом подальші кроки, ви їх побачите», - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи буде найближчим часом припинено дію договорів з РФ.

За словами Клімкіна, Україна має докорінно переглянути всю договірно-правову базу з Росією.

Нагадаємо, у понеділок президент України Петро Порошенко заявив, що планує до 30 вересня направити до Росії повідомлення про припинення дії договору про дружбу.

Як повідомлялося, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема «поважати територіальну цілісність та суверенітет» одна одної та «підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів».

Згідно з договором, якщо за 6 місяців до закінчення 10-річного терміну дії документа одна зі сторін не повідомить другій про бажання припинити його дію, він автоматично буде продовжений на наступні 10 років.

Таким чином, дія цього договору автоматично буде продовжена на 10 років із 1 квітня 2019 року, якщо Україна не повідомить Росії про намір його припинити до 30 вересня.

28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

30 серпня у МЗС підготували пакет документів про розрив договору з Росією.