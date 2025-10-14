Труханов втратив громадянство, Зеленський створить військову адміністрацію в Одесі. Головне за 14 жовтня

Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт

У Одесі буде створено міську військову адміністрацію. Її керівника буде призначено найближчим часом.

«Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом», – заявив глава держави Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі міської військової адміністрації. Глава держави наголосив, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Він надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів.

Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Водночас міський голова Одеса Геннадій Труханов заявив, що буде оскаржувати рішення про позбавлення громадянства України у Верховному суді. За словами політика, він нібито ніколи не звертався із заявою до РФ для отримання російського громадянства. Труханов стверджує, що «спекуляції» з приводу російського паспорта обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу «автоматично набували громадянства Російської Федерації за певних обставин».

Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. За словами Маркушина, суддя визначила розмір застави у 300 тис. грн. Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників.

Маркушин звинувачується у незаконний передачі майнового комплексу та земельної ділянки комунальної власності в приватні руки. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

За даними слідства, у 2019 році Маркушин, тоді ще заступник ірпінського міського голови, організував незаконне заволодіння комунальною земельною ділянкою та будівлею бойлерної, розташованої у центральній частині Ірпеня.

Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. На посаді Хомчака замінить Євгеній Острянський.

Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. У Раді національної безпеки та оборони України Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача.

Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Голосіївський суд Києва відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, через яку для одного з підрозділів ДСНС було придбано спецавтомобілі за значно завищеною вартістю.

Посадовця відсторонено до 8 грудня 2025 року, тобто до завершення строку досудового розслідування. За інформацією на сайті Департаменту муніципальної безпеки КМДА, директором з 24 вересня 2020 року є Роман Ткачук.