Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України? Заява Зеленського

Зеленський: Я розраховую на заморожені російські активи

Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасове призупинення роботи уряду США не позначилося на постачанні американського озброєння Україні. Про це він зауважив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає «Главком».

Зеленський зазначив, що Україна і надалі отримує системи протиповітряної оборони Patriot, Nasams, Iris-T та Hawk. Водночас він наголосив, що темпи передачі залежать від фінансових рішень Вашингтона.

«Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, ну, з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені російські активи», – додав президент.

Нагадаємо, у США уряд призупинив роботу. Політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Адміністрація наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення.

Водночас зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні.