Призов на строкову службу під час війни. Рада ухвалила законопроєкт

Законопроєкт підтримали 318 народних депутатів

Верховна Рада сьогодні, 18 жовтня, підтримала законопроєкт щодо призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Його в цілому підтримали 318 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом №8109, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Крім цього, призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Нагадаємо, Верховна Рада збільшила видатки на сектор безпеки та оборони країни на 387 млрд грн. Законопроєкт в цілому підтримали 318 народних депутатів.