Продюсер Шустера розповів, коли йому дзвонить Ахметов

Єлізаров стверджує, що власник каналу не вказує Шустеру, яких гостей запрошувати

На відміну від Ігоря Коломойського, Рінат Ахметов, на телеканалі якого наразі виходить токшоу «Свобода слова Савіка Шустера», жодним чином не намагається контролювати зміст телепрограми. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

«Скоріше навпаки: Ахметову починають дзвонити після програми і він може мене набрати і спитати: «А що там було, бо в мене багато дзвінків пропущених?». А так щоб – давайте обговоримо тему, гостей, як з Ігорем Валерійовичем, не буває», – пояснив соратник Савіка Шустера.

На думку Єлізарова, саме невтручання Ахметова у редакційну політику свого телеканалу, дотримання принципів свободи слова, і спричинило його поточне протистояння з владою.

«Воно не пов’язане з деолігархізацією, а з тим, щоб взяти під контроль медіа. У чистому вигляді. Що таке деолігархізація – в першу чергу, не зустрічатися з олігархам сам на сам. Хто президенту в цьому може завадити? А він зустрічається, викладає прекрасну фотографію з Коломойським з кабінету президента», – зазначив Павло Єлізаров. Він підкреслив, що наразі влада практично «живе» на телеканалі Ігоря Коломойського «1+1» і «фракція Коломойського в парламенті (депутатська група «За майбутнє») підтримує «Слугу народа».

Нагадаємо, в 2015 році за президентства Петра Порошенка Шустера як іноземного громадянина позбавили права працювати в Україні і він деякий час мандрував Індією.

Після того, як Порошенка змінив Володимир Зеленський, Шустер повернувся до України і відродив своє шоу на телеканалі «Україна», що належить Рінату Ахметову. Але з новою владою стосунки у телеведучого за деякий час зіпсувалися – парламентська монобільшість і представники влади принципово ігнорують ефіри шоу Шустера через нібито упередженість та маніпулятивність. Все це збіглось у часі з охолодженням стосунків між владою та олігархом Ахметовим, який контролює медіахолдинг «Україна».

Нагадаємо, нещодавно журналісти оприлюднили розслідування, де вказувалося, що олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки, за версією ЗМІ, – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.