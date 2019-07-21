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    Політика

    Проєвропейські сили не добрали 15% голосів через те, що не захотіли об’єднуватись - Порошенко

    • Розсилка
    Проєвропейські сили не добрали 15% голосів через те, що не захотіли об’єднуватись - Порошенко

    Голоси партій, які не подолали 5%-вий бар’єр, тепер будуть розподілені серед переможців виборів

    Проєвропейські партії, які не захотіли об’єднуватись, розпорошили до 15% голосів. Про  це повідомив лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час брифінгу після закінчення голосування і публікації даних екзитполів.

    «Так звані «проєвропейські демократичні» партії, як ми бачимо за результатами усіх екзитполів не долають 5%-вий бар’єр. Шкода, тому що вони розпорошили від 10% до 15% голосів», - сказав п’ятий президент.

    Він додав, що тепер ці голоси перерозподіляться на користь інших партій, «в тому числі і проросійських».

    «До виборів ці демократичні сили не почули мого і нашої команди заклику про абсолютну необхідність про об’єднання, яке я намагався демонструвати протягом п’яти років», - нарікає Порошенко.

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    Лідер «Європейської солідарності» наголосив, що тепер його партія повинна і готова представляти у новій Раді інтереси їхніх виборців.

    «Українці вирішили, що проєвропейська, проукраїнська по-справжньому бійцівська команда – є наш парламентський спецзагін, спецпризначенці. І ми точно потрібні у Верховній Раді», - додав Порошенко.

    Нагадаємо, згідно екзитполів партія «Європейська солідарність» отримує від 8,5% до 9% по багатомандатному округу. Такий результат дає партії Порошенка 26 мандатів в новому парламенті.

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    Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність вибори
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