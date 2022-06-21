Подоляк назвав головну умову для мирної угоди з Росією

Україна піде на переговори лише з посиленої позиції

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що мирний договір із Росією можливий лише у випадку, коли територіальну цілісність України буде відновлено, і коли ворог зазнає поразки. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню NewsMaker.

«У сьогоднішніх умовах мирний договір безперспективний та неможливий. Зупинити сьогодні війну означає повністю відмовитися від повернення своїх людей в Україну. Ніхто не поїде, наприклад, до Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, до будь-яких міст поряд з лінією поділу, бо громадянин України зрозумів: у будь-який момент може початися війна з колишньою інтенсивністю. Росію ніхто не втримає в цьому випадку. Мирний договір можливий лише у випадку, коли територіальну цілісність України буде відновлено, і коли Росія зазнає неминучої поразки», – сказав він.

За словами радника, Україна піде на переговори лише з посиленої позиції.

«Переговорний процес – це питання зіткнення позицій. Якщо ти перебуваєш у свідомо слабкій позиції, то в переговорний процес ти зайдеш з тієї ж позиції та отримаєш лише ультимативні вимоги. Посилення нашої позиції можливе, якщо на східному фронті ми отримаємо рівноцінний обсяг зброї, завдамо тактичної поразки Росії, і тоді переговорний процес виглядатиме інакше: він буде не ультимативним, хоч і конфліктним, але з позиції українського домінування», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк вказав на головну відмінність України від Росії. За його словами, російські мобілізовані ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м‘ясом на смерть. Водночас Україна проводить підготовку свої військових.

Також, Єрмак назвав чотири пріоритети України під час війни. Найголовнішим, за словами Єрмака, є забезпечення Збройних сил зброєю та боєприпасами.