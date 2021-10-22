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    Зеленський терміново скликає РНБО

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    Тему засідання Ради нацбезпеки не оголошують - Зеленський терміново скликає РНБО
    Тему засідання Ради нацбезпеки не оголошують
    фото: РНБО

    За даними джерел ЗМІ, основною темою засідання буде енергетика

    Президент Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Засідання відбудеться сьогодні.

    «Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в місті Києві засідання РНБО України», – повідомляє пресслужба відомства.

    Засідання відбудеться в Офісі президента.

    Зазначається, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. Які саме питання будуть розглянуті на засіданні, не повідомляється. За даними джерел ЗМІ, основною темою засідання буде енергетика.

    До слова, напередодні народні депутати «Слуги народу» Георгій Мазурашу та Владлен Неклюдов направили депутатський запит до Ради національної безпеки та оборони України щодо введення санкцій проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

    Сьогодні стало відомо, що за помилки в санкційному списку Ради нацбезпеки і оборони щодо кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

    Секретар РНБО Олексій Данилов 15 жовтня повідомив, що в рішенні щодо санкцій відносно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, була допущена помилка щодо 108 осіб.

    Пізніше він роз’яснив, що зміни в списку санкцій стосуються транслітерації прізвищ, тому були допущені помилки.

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    Теги: енергетика РНБО Володимир Зеленський президент нацбезпека Олексій Данилов
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    Зеленський терміново скликає РНБО