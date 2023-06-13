Путін та Сіярто виступили проти військової допомоги Україні. МЗС відреагувало

Речник українського МЗС Олег Ніколенко розкритикував Петера Сіярто та диктатора Путіна

Російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове закликали до припинення постачання озброєнь України задля нібито «досягнення миру». Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що майже синхронні заяви диктатора Путіна та Петера Сіярто – це вершина цинізму та «танго на кістках».

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Спікер нагадав, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін закликав країни Заходу припинити надавати військову допомогу Україні, якщо «вони хочуть, щоб конфлікт закінчився». При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловився, що постачання зброї Україні нібито «затягує війну». За його словами, міжнародна спільнота має натомість «сконцентруватися на досягненні миру».

«Танго на кістках», – зазначив Ніколенко.

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Зазначимо, що очільник угорського МЗС Сійярто заявив у інтерв'ю французькому телеканалу LCI, що постачання озброєнь України нібито «затягує війну», а замість військової допомоги міжнародній спільноті нібито «слід працювати на мир».

Нагадаємо, що 13 червня російських диктатор Володимир Путін відзначився цинічними заявами щодо України. Так диктатор заявив, «Росія не винна в теракті на ГЕС», та звинуватив в теракті Україну. Він заявив, що Збройні сили України нібито неодноразово цілеспрямовано завдавали ударів по ГЕС із реактивних систем залпового вогню HIMARS.