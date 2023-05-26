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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

У кого війна з Росією – у нас чи у шведів?

glavcom.ua
«Скільки разів за понад 450 днів війни українські суди застосовували до колаборантів статтю про державну зраду?»
фото з відкритих джерел

Воює Україна, а карає по справжньому Швеція

Апеляційний суд Швеції залишив у силі вирок – довічне ув'язнення для Пеймана Кіа, шведського громадянина іранського походження, колишнього співробітника спецслужб країни, звинуваченого у шпигунстві на користь Росії.

До довічного ув'язнення – вищої міри покарання в державах, де немає смертної кари – 42-річний Пейман Кіа у січні цього року був засуджений судом першої інстанції. А щойно, 25 травня, стало відомо, що, розглянувши клопотання невдахи, котрий – що було доведено – разом зі своїм братом упродовж десяти років передавав секретну інформацію російським спецслужбам – апеляційний суд Швеції залишив вирок без змін.

І практично одночасно з'явилося повідомлення про неназваних ділків – керівника київського підприємства та директора компанії з Волині, що виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, які використовуються для виробництва важкої техніки, в тому числі підводних човнів.

За даними СБУ, яке викрило зловмисників, вони – задіявши зареєстровану в одній з європейських країн фірму – з часу повномасштабного російського вторгнення «примудрилися» експортувати державі-агресору майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.

Що в підсумку? ЗМІ з посиланням на Волинську обласну прокуратуру повідомили, що визнаному винним керівнику київського підприємства суд призначив покарання у вигляді... 3 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку в 1 рік та на 10 років позбавив права обіймати керівні посади.

А щодо його спільника цитую: «планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника».

От і виникає несамохіть запитання: у кого війна з Росією – у нас чи у шведів? І якщо у нас, то цікаво було б почути від офіційних осіб, скільки разів за понад 450 днів війни українські суди застосовували до колаборантів статтю 111 Кримінального кодексу України – державна зрада.

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Теги: війна правосуддя державна зрада

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