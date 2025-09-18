Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена

Президент: Україна надзвичайно цінує непохитну й принципову позицію Сполученого Королівства

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Великою Британією та про військового омбудсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкти законів №0332 та №13266.

Зокрема, глава держави у соцмережі Х подякував королю Чарльзу ІІІ за незмінну підтримку.

«Україна надзвичайно цінує непохитну й принципову позицію Сполученого Королівства. У час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі маємо триматися сильних позицій, і Велика Британія продовжує бути лідером у захисті свободи в багатьох вимірах. Разом ми багато досягли, і за підтримки волелюбних народів – Сполученого Королівства, наших європейських партнерів і США – ми продовжуємо боронити цінності й захищати життя», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Ми єдині в зусиллях зробити так, щоб дипломатія запрацювала, та щоб забезпечити тривалий мир на Європейському континенті. Наш союз подвоює нашу силу. Саме тому для мене велика честь і привілей підписати закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством. Учора Верховна Рада переважною більшістю голосів підтримала цей історичний договір, і сьогодні я повертаю його до парламенту з підписом».

Зауважимо, 17 вересня Верховна Рада України ратифікувала угоду №0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури.

Також 17 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про військового омбудсмена. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони