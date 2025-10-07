Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла

За словами президента, вже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення

Сьогодні, 7 жовтня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо відновлення в областях після російських ударів по енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами президента, вже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. «Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше», – наголосив він.

«Доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року. Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку. «Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання», – наголосив він.

Як повідомлялося, Міненерго не виключає можливості тривалих відключень електроенергії в Україні у разі продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі, однак наразі вважає передчасним робити такі прогнози.