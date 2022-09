Путін вас послухає: з'явилося відео розмови Макрона та Зеленського 24 лютого

24 лютого, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, президент Зеленський спілкувався з Еммануелем Макроном. Під час свого спілкування Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати диктатору Путіну, щоб той зупинив війну, пише express.co.uk та супроводжує відповідним відео з розмовою між президентами.

На відео видно, що Макрон намагався зберігати холоднокровність під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери двох країн обговорювали пересування російських військ усередині України після того, як Путін розпочав вторгнення. Розуміючи, що конфлікт поширився з Донбасу на всю Україну, Еммануель Макрон стурбований, що Україна перебуває в розпалі «тотальної війни».

У телефонній розмові з президентом Зеленським президент Франції запитав: «Отже, скрізь у Києві надіслали спецназ?»

Зеленський відповів: «Скрізь».

«І у Києві, і в Одесі, і з Білорусі. Тож ми воюємо скрізь на нашій території. Всюди є війська», – продовжив Зеленський.

«Ми не могли собі цього уявити – це не так, як у 2014 році», – сказав Зеленський, коли російські війська вийшли за межі східного регіону Донбасу.

Помітно стурбований Макрон сказав: «Це ясно. Це тотальна війна».

«Так, тотальна війна», – сказав Зеленський.

«Добре, – сказав приголомшений Макрон, не знаходячи слів, – добре».

Зеленський зітхнув: «Так».

Потім глава держави сказав: «Отже, я думаю, Еммануель, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним, і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден зможуть зв'язатися, і вони зателефонують йому та скажуть: «Стоп».

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5