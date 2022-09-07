Путін вас послухає: з'явилося відео розмови Макрона та Зеленського 24 лютого

В мережу злили відео, як Макрон дізнається від Зеленського про початок війни в Україні 24 лютого

Під час телефонної розмови Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати Путіну, щоб той зупинив війну

24 лютого, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, президент Зеленський спілкувався з Еммануелем Макроном. Під час свого спілкування Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати диктатору Путіну, щоб той зупинив війну, пише express.co.uk та супроводжує відповідним відео з розмовою між президентами.

На відео видно, що Макрон намагався зберігати холоднокровність під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери двох країн обговорювали пересування російських військ усередині України після того, як Путін розпочав вторгнення. Розуміючи, що конфлікт поширився з Донбасу на всю Україну, Еммануель Макрон стурбований, що Україна перебуває в розпалі «тотальної війни».

У телефонній розмові з президентом Зеленським президент Франції запитав: «Отже, скрізь у Києві надіслали спецназ?»

Зеленський відповів: «Скрізь».

«І у Києві, і в Одесі, і з Білорусі. Тож ми воюємо скрізь на нашій території. Всюди є війська», – продовжив Зеленський.

«Ми не могли собі цього уявити – це не так, як у 2014 році», – сказав Зеленський, коли російські війська вийшли за межі східного регіону Донбасу.

Помітно стурбований Макрон сказав: «Це ясно. Це тотальна війна».

«Так, тотальна війна», – сказав Зеленський.

«Добре, – сказав приголомшений Макрон, не знаходячи слів, – добре».

Зеленський зітхнув: «Так».

Потім глава держави сказав: «Отже, я думаю, Еммануель, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним, і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден зможуть зв'язатися, і вони зателефонують йому та скажуть: «Стоп».

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022

Нагадаємо, першим іноземним лідером, якому зателефонував президент України Володимир Зеленський 24 лютого одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії, був президент США Джо Байден.