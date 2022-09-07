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Путін вас послухає: з'явилося відео розмови Макрона та Зеленського 24 лютого

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Путін вас послухає: з'явилося відео розмови Макрона та Зеленського 24 лютого
В мережу злили відео, як Макрон дізнається від Зеленського про початок війни в Україні 24 лютого
фото: кадр відео

Під час телефонної розмови Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати Путіну, щоб той зупинив війну

24 лютого, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, президент Зеленський спілкувався з Еммануелем Макроном. Під час свого спілкування Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати диктатору Путіну, щоб той зупинив війну, пише express.co.uk та супроводжує відповідним відео з розмовою між президентами.

На відео видно, що Макрон намагався зберігати холоднокровність під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. 

Лідери двох країн обговорювали пересування російських військ усередині України після того, як Путін розпочав вторгнення. Розуміючи, що конфлікт поширився з Донбасу на всю Україну, Еммануель Макрон стурбований, що Україна перебуває в розпалі «тотальної війни».

У телефонній розмові з президентом Зеленським президент Франції запитав: «Отже, скрізь у Києві надіслали спецназ?»

Зеленський відповів: «Скрізь».

«І у Києві, і в Одесі, і з Білорусі. Тож ми воюємо скрізь на нашій території. Всюди є війська», – продовжив Зеленський.

«Ми не могли собі цього уявити – це не так, як у 2014 році», – сказав Зеленський, коли російські війська вийшли за межі східного регіону Донбасу.

Помітно стурбований Макрон сказав: «Це ясно. Це тотальна війна».

«Так, тотальна війна», – сказав Зеленський.

«Добре, – сказав приголомшений Макрон, не знаходячи слів, – добре».

Зеленський зітхнув: «Так».

Потім глава держави сказав: «Отже, я думаю, Еммануель, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним, і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден зможуть зв'язатися, і вони зателефонують йому та скажуть: «Стоп».

Нагадаємо, першим іноземним лідером, якому зателефонував президент України Володимир Зеленський 24 лютого одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії, був президент США Джо Байден.

Теги: відео Володимир Зеленський війна Еммануель Макрон путін президент Україна

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