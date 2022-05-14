Дипломат пояснив позицію Папи Римського у війні Росії проти України

У Ватикані відкрито вже кажуть, що путінська війна унеможливлює діалог, який був між католицькою церквою та російським православ’ям

У католицької церкви є концепція підходу до війн, якої вона завжди дотримується

Католицька церква у воєнних конфліктах намагається тримати виважену позицію і не приймати жодної сторони, натомість виступати миротворцем. Саме так у розмові з «Главкомом» посол України у Ватикані Андрій Юраш. пояснив останні висловлювання і вчинки Папи Римського Франциска щодо війни, розв’язаної Росією на території України.

«Існує свідома концепція підходу до війн, у рамках якої католицька церква намагається не ставати на жоден бік, але при цьому давати моральну оцінку тому, що відбувається. І це ми однозначно зараз бачимо. Також церква робить все, аби зупинити війну. І це повністю пояснює підхід Папи, який хоче бути миротворцем. На мій погляд, він є ілюзорним, ідеалістичним і, на жаль, не призведе до результату», – заявив Юраш.

Виправдовуючи прихильне ставлення до російської церкви і спроби примирити українців та росіян, пан посол заявив, що довгі роки католицька церква вбачала стратегічного партнера у Москві.

«Кілька поколінь людей, які зараз значною мірою впливають на багато процесів у католицькій церкві, сформувалися протягом часу, коли у російській церкві бачили стратегічного партнера», - вважає посол у Ватикані.

Щоправда останнім часом стосунки дещо охололи, та й папа Франциск не є вже настільки прихильним до патріарха Кирила, як був раніше. «Папа назвав Кирила «слугою Путіна», що є прямою образою. Також він іронізував та повністю заперечив всю аргументацію, яку Кирило навів у виправдання російської агресії. Він зауважив, що з 40 хвилин їхньої розмови половину він слухав ідіотські нереалістичні пояснення Кирила.

До того ж, якщо Папа особисто і не каже про певні речі, то люди з його оточення чітко почали висловлюватися стосовно російської церкви. У Ватикані відкрито вже кажуть, що путінська війна унеможливлює діалог, який був між католицькою церквою та російським православ’ям. Католицькі богослови не можуть знайти виправдання позиції російської церкви та її обґрунтування як християнської. Оце той тренд, якого домоглися Путін та Кирил цієї війною», – зазначив Юраш.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.