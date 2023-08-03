Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Мінекономіки готує окрему кредитну програму для відновлення критичної інфраструктури

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Мінекономіки готує окрему кредитну програму для відновлення критичної інфраструктури
Юлія Свириденко
фото з відкритих джерел

Кредитна програма матиме більші ліміти, а роль держави також буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки

Міністерство економіки готує окрему кредитну програму для великого бізнесу за аналогією до «5-7-9%».

Про це у коментарі Forbes повідомила перша віцепремʼєрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Зокрема (програму готують) для енергетичних компаній, відновлення критичної інфраструктури, наприклад, портової, яка була зруйнована під час війни. Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком», – каже Свириденко.

Вона не навела деталей майбутньої «великої 5-7-9», однак зазначала, що ця кредитна програма матиме більші ліміти, а роль держави також буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що кредитна програма 5-7-9% допоможе у відновленні енергетики.

Раніше Міненерго звернулося до Нацбанку, щоб пришвидшити видавання кредитів на відновлення ТЕС і ТЕЦ.

Теги: міністр Міненерго Юлія Свириденко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вайль
Владу одного з регіонів Німеччини політики підозрюють у зв'язках з Росією – Bild
27 липня, 16:35
Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України
Україна розпочала великий наступ на півдні – Bloomberg
27 липня, 09:26
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
Глава МЗС Британії відклав заплановану поїздку до Китаю: названо причину
22 липня, 06:55
Серіал «Інгулець», який вироблятимуть за державні кошти, про власника футбольного клубу «Інгулець» Олександра Поворознюка
Скандал довкола серіалу «Інгулець»: українців обурив прототип головного героя
19 липня, 21:25
Глава уряду Ірландії Лео Варадкар приїхав із робочим візитом до україни
Економічна взаємодія та безпека: Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії (відео)
19 липня, 15:38
Глава російського МЗС розгледів нові загрози для РФ
Кремль вигадав, в яких країнах США триматиме ядерну зброю
14 липня, 07:49
У Північноатлантичному альянсі повинні визначитись, якою має бути колективна безпека та відповідь на російські провокації
Вступ України до НАТО: Клімкін пояснив, чому Альянс зволікає із рішенням
8 липня, 18:42
Сунак «наполегливо лобіював» кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні
Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через винищувачі для України – Telegraph
5 липня, 19:32
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт
Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі
5 липня, 18:38

Економіка

Мінекономіки готує окрему кредитну програму для відновлення критичної інфраструктури
Мінекономіки готує окрему кредитну програму для відновлення критичної інфраструктури
Санкції проти «Росатома»: уряд розробив план
Санкції проти «Росатома»: уряд розробив план
Стадіон, так стадіон! Антимонопольний комітет освятив скандальне будівництво на Волині
Стадіон, так стадіон! Антимонопольний комітет освятив скандальне будівництво на Волині
Реконструкція стадіону під час війни. Житомирська ОДА ухвалила несподіване рішення
Реконструкція стадіону під час війни. Житомирська ОДА ухвалила несподіване рішення
Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини
Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому міністру екології
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому міністру екології

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
26K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
24K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
9585
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
6783
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу
5991
Із хмарочоса «Москва-Сіті», куди влучив дрон, масово виселяються мешканці

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту