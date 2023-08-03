Мінекономіки готує окрему кредитну програму для відновлення критичної інфраструктури

Кредитна програма матиме більші ліміти, а роль держави також буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки

Міністерство економіки готує окрему кредитну програму для великого бізнесу за аналогією до «5-7-9%».

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Про це у коментарі Forbes повідомила перша віцепремʼєрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Зокрема (програму готують) для енергетичних компаній, відновлення критичної інфраструктури, наприклад, портової, яка була зруйнована під час війни. Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком», – каже Свириденко.

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Вона не навела деталей майбутньої «великої 5-7-9», однак зазначала, що ця кредитна програма матиме більші ліміти, а роль держави також буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що кредитна програма 5-7-9% допоможе у відновленні енергетики.

Раніше Міненерго звернулося до Нацбанку, щоб пришвидшити видавання кредитів на відновлення ТЕС і ТЕЦ.