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Нардепка Льовочкіна оголосила, що здає мандат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардепка Льовочкіна оголосила, що здає мандат
Нардепка пояснила своє рішення «сімейними обставинами»
фото: Уніан

У Верховній Раді ІХ скликання Юлія Льовочкіна мала керівну посаду у комітетах

Народна депутатка від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юлія Льовочкіна за власною заявою достроково склала мандат депутатки Верховної Ради. Про це повідомляє Рух «Чесно».

Як зазначається, підставою для такого рішення є «сімейні обставини». Льовочкіна ексрегіоналка, яка була у парламенті впродовж кількох скликань, фігурантка низки антикорупційних розслідувань.

Юлія Льовочкіна була у переліку нардепів, яким за перші чотири місяці 2022 року припинили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням ними депутатських повноважень. Найбільший відсоток прогульників від загальної кількості депутатів у фракції тоді був серед представників колишньої ОПЗЖ: там майже 66% нардепів від початку року не отримали «депутатських» виплат.

У Верховній Раді ІХ скликання Юлія Льовочкіна мала керівну посаду у комітетах, вона була заступницею голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Як раніше повідомлялося, депутати пропонують позбавити мандатів усіх членів ліквідованої фракції ОПЗЖ.

До відома, Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».

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Теги: Опозиційна платформа — За життя Верховна Рада

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