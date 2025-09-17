Головна Країна Політика
Президент призначив суддю Конституційного суду

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Президент призначив суддю Конституційного суду
фото: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Конституційний суд через одночасну відставку трьох суддів втратив кворум

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша на посаду судді Конституційного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №687/2025.

«Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного суду України», – йдеться в документі.

Президент призначив суддю Конституційного суду фото 1

Юрій Барабаш народився 28 червня 1980 року в Конотопі Сумської області. У 2002 році після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого поступив до аспірантури. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Після цього працював на посадах асистента та доцента кафедри конституційного права України. З вересня 2006 року по лютий 2007 – заступник декана факультету підготовки кадрів для органів юстиції. З лютого 2007 року – виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 року по 2015 – завідувач кафедри конституційного права України.

Він є автором понад 90 наукових праць, серед них одноосібні монографії «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект», «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права», підручник «Конституційне право України», «Конституція України: Науково-практичний коментар», а також публікації в міжнародних виданнях «Ukrainian Legal Doctrine Volume 2: Ukrainian Public Law Doctrine» та «The EU in the 21st Century: Challenges and Opportunities for the European Integration Process» тощо.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів «Вісник Конституційного Суду України», «Право України», «Публічне право».

Лауреат премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008); лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2012), нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України (2013), почесною відзнакою Конституційного суду України (2014), відзнакою МОН України «Відмінник освіти» (2014), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2018).

Як відомо, 27 січня Конституційний суд через одночасну відставку трьох суддів втратив кворум і не може проводити засідання Великої Палати і Другого сенату. Після відставки у Конституційному суді залишилося лише 11 суддів, у той час як має бути 18. Зокрема, для проведення засідання Великої палати необхідна присутність 12 суддів, а для ухвалення рішення потрібні голоси щонайменше 10 суддів.

Раніше повідомлялось, що конкурс на посади суддів до Конституційного суду України за квотою з'їзду суддів також було припинено через недостатню кількість кандидатів. 3 липня 2025 року новопризначений суддя Конституційного суду Олександр Водянніков склав присягу судді під час спеціального пленарного засідання суду.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення юриста та колишнього радника ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду.

Теги: Конституційний суд Володимир Зеленський

