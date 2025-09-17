Головна Країна Політика
Відстрочка від мобілізації та ВПО: як законопроєкт може змінити роботу ТЦК (документ)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Відстрочка від мобілізації та ВПО: як законопроєкт може змінити роботу ТЦК (документ)
Проєкт передбачає, що відстрочку можна отримати за наявності нотаріально оформленого договору
У Верховну Раду внесено законопроект, який може додати ще одну підставу для відстрочки від мобілізації, а також вирішити питання з житлом для переселенців

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14037, який пропонує надавати військовозобов’язаним відстрочку від мобілізації. Головна умова – безоплатне надання житла для постійного або тимчасового проживання двом або більше внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроекту.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є розв'язання гострої житлової проблеми для ВПО. За даними міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, близько 4,59 мільйона українців мають статус переселенців, і приблизно 50% з них відчувають труднощі з житлом. Законопроєкт має на меті стимулювати власників житла надавати його ВПО на безоплатній основі.

Проєкт передбачає, що відстрочку можна отримати за наявності нотаріально оформленого договору або щомісячного підтвердження від ВПО про проживання.

Крім того, законопроєкт покликаний зменшити корупційні ризики та зловживання з боку представників ТЦК. Документ пропонує заборонити ТЦК проводити мобілізаційні заходи (зокрема, затримання чи направлення на ВЛК) щодо громадян, які мають документи, що підтверджують право на відстрочку. Якщо ТЦК відмовляє в оформленні відстрочки, він зобов'язаний надати письмове роз'яснення причин відмови та перелік необхідних документів.

Нагадаємо, столичні поліцейські викрили посадовця Міноборони, який за $10 тис. влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що правопорушник обіцяв військовозобов’язаним роботу на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації. Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. 

