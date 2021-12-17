Останні кадри «Титаніку»: мережа обурилася концертом у Раді (фото, відео)

Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться традиційна година запитань до уряду

Депутати налаштовувалися на робочий лад під класичну музику

У стінах Верховної Ради сьогодні замість гучних політичних баталій лунає класична музика. Ранок депутати розпочали з концерту класичної музики. Відповідне відео опублікував журналіст Ян Доброносов у Facebook.

На відео журналіст також розповів, що поки депутати насолоджуються музикою, під стінами парламенту проходить пікет.

Деякі користувачі мережі обурилися, що мовляв, зараз не час для розваг і назвали концерт недоречним.

«Останні кадри Титаніку», «Справжній сюр», «Давайте ще більше шоу!!! Перетворимо законодавчий орган офіційно в цирк», «А на сході війна», «А навіщо то?Невже по «протоколу»?», – обурилися користувачі соцмереж.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді України відбудеться традиційна година запитань до уряду. Перед нардепами виступить із доповіддю прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Напередодні Рада прийняла антитютюновий закон: електронні сигарети прирівняли до звичайних. Цим законом до всього іншого забороняється продаж ментолових, ароматизованих та міцних сигарет.