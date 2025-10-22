Рада в першому читанні ухвалила держбюджет-2026

До середини листопада у Раді має відбутися голосування за бюджету в цілому

Уряд має опрацювати пропозиції депутатів і повернути документ до парламенту

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 256 депутатів. Тепер Кабінет міністрів має опрацювати пропозиції і повернути документ до парламенту для голосування в другому читанні.

Раніше комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував депутатам ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. У сфері оборони комітет пропонував збільшити видатки на зброю для Збройних сил, а також на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть ще на 325 млрд грн. Учора, 21 жовтня, парламент проголосував за зміни до держбюджету на 2025 рік. Найбільше грошей буде спрямовано на потреби ЗСУ (+210,9 млрд грн), а також на виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів (+99,1 млрд грн).

До слова, у середині вересня Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік.