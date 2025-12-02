Депутати заблокували трибуну Ради

Опозиція вимагає відправити уряд Свириденко у відставку

Опозиційні народні депутати вчергове заблокували трибуну Верховної Ради. Вони вимагають відправити уряд у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Група парламентарів знову вийшла до трибуни з плакатами: «Рішення одне: коаліція єдності», «Фронт пріоритет», «Скільки коштує темрява?» тощо, скандуючи «Уряд геть». Наразі спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву. Варто зазначити, що засідання тривало менш як годину.

Як відомо, 18 листопада Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають ухвалити держбюджет на 2026 рік. Тим часом Кабмін отримав завдання подати кандидатури нових міністрів енергетики та юстиції.