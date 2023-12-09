Рада схвалила вдосконалену процедуру відбору суддів

Парламент виконав рекомендацію Єврокомісії

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 10140-д про вдосконалення процедур суддівської кар’єри. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

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Так, Верховна Рада виконала рекомендацію Європейської комісії. Ідеться про зміни в доборі, конкурсі та призначенні на посаду судді. За прийняття закону проголосували 244 парламентарі.

Законопроєкт № 10140д передбачає:

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зміну строку, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності з 1 лютого на 1 травня;

урегулювання норми, що не може претендувати на посаду судді людина, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ);

уповноваження ВРП затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що на законодавчому рівні процедури добору суттєво не змінювали та принципово не переглядали, «хоча протягом останніх тринадцяти років в Україні істотно змінилася кадрова ситуація в судовій системі», зокрема, декілька разів оновлювали ключові органи судового врядування.

Нагадаємо, що з 13 листопада Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновила кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.

До слова, 8 грудня президент Володимир Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони.