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В Україні поновлюється кваліфікаційне оцінювання суддів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні поновлюється кваліфікаційне оцінювання суддів
Усі співбесіди транслювалися в прямому ефірі на ютуб-сторінці Комісії
фото: Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Оцінювання повинні пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України

Починаючи із 13 листопада Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомляє пресслужба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«Кваліфікаційне оцінювання суддів, яке відновлюється з 13 листопада 2023 року, розпочнеться з роботи трьох колегій Комісії. У перший день заплановано проведення співбесід з дев’ятьма суддями», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке оцінювання повинні пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України.

У ВККСУ уточнюють, що 109 особам доведеться цю процедуру розпочинати зі складення іспиту, а переважна більшість – 1 775 осіб – допущені до другого етапу. Згідно з повідомленням, до етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності (ГРД), «яка має сприяти Комісії у встановленні відповідності судді чи кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності».

Зазначається, що ВККСУ напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання спільно з ГРД погодили перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

«Вважаю це важливим і необхідним кроком, адже перелік індикаторів, які вказують на недоброчесність, та принципи їх оцінювання забезпечать єдиний підхід до даної процедури і підвищать її транспарентність. При цьому Комісія спільно з ГРД й надалі працюватиме над вдосконаленням таких індикаторів», – зазначив заступник голови ВККСУ Руслан Сидорович.

За даними пресслужби, всі співбесіди транслювалися в прямому ефірі на ютуб-сторінці Комісії.

У ВККСУ нагадують, що останнє засідання ВККСУ щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводилось ще 5 листопада 2019 року, а уже через два дні припинились повноваження членів Комісії другої каденції.

Новий склад ВККСУ було обрано в червні 2023 року.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя упродовж січня-жовтня 2023 року звільнила 288 суддів: 263 – у відставку, 19 – за власним бажанням судді та шість – за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Теги: правосуддя суддя

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