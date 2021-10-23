Рада суддів обрала представників до Етичної ради (список)

Рада суддів України обрала кандидатів в Перший склад Етичної ради за своєю квотою

Список кандидатів уже направили до Вищої ради правосуддя

Рада суддів України обрала чотирьох кандидатів до складу Етичної ради за своєю квотою. Це рішення оголосив 23 жовтня на засіданні Ради суддів її голова Богдан Моніч, пише «Радіо Свобода».

«Оголошую, що за результатами таємного голосування обраними як кандидати до складу Етичної ради за квотою Ради суддів України є: Кишакевич Лев Юрійович – суддя Верховного суду в касаційному кримінальному суді, Трясун Юрій Ростиславович – суддя Київського апеляційного суду, Сіверін Володимир Іванович – суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці, Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя Верховного суду в Касаційному адміністративному суді», – сказав Моніч.

Рада суддів ухвалила направити дані про обраних кандидатів до Вищої ради правосуддя.

21 вересня Рада суддів України оголосила про початок добору кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Етична рада має визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, й надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося раніше, на думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

Читайте також: