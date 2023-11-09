Верховний суд: Парламент незаконно відсторонив Третьякову від засідань у 2021 році

У справі Галини Третьякової, Верховний Суд прийняв рішення ще навесні

Сьогодні, 9 листопада, Велика Палата Верховного Суду постановила, що народну депутатку Галину Третьякову («Слуга народу») Верховна Рада відсторонила неправомірно від засідань у 2021 році.

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Як писав «Галвком», у справі Галини Третьякової, Верховний Суд прийняв рішення ще навесні. І от через пів року справу заслухала Велика Палата. Також зазначалося, що сьогодні, 9 листопада Велика палата Верховного суду розгляне дві важливі справи, які стосуються не лише Галини Третьякової , а й народного депутата та Гео Лероса. Цих двох народних депутатів, обраних від партії «Слуга народу», відсторонили від засідань у парламенті. Вони вже виграли справи у першій інстанції, але Верховна Рада подала апеляцію до Великої палати і тепер фінальне слово за нею.

Нагадаємо, Третьякову відсторонили від п’яти засідань у парламенті ще 2021 року. Це сталося після того, як у чаті фракції «Слуга народу» вона відреагувала на загибель нардепа Антона Полякова із групи «За майбутнє» такими словами: «мінус один ворог».

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Третьякова не намагалася зайти у сесійну залу в той період, коли діяла заборона від її колег, і вона не знає, у який спосіб мало б бути виконане рішення про недопущення в сесійну залу. Також зазначимо, що Верховна Рада більшістю голосів відсторонила депутатку від участі у засіданнях. Політикиня не погодилася з таким рішенням колег, пішла до Верховного Суду.