До Києва приїхала президентка Єврокомісії
Очікується виступ Урсули фон дер Ляєн у парламенті
У суботу, 4 листопада, вранці до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомив перший заступник голови Комітету парламента з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За його даними, президентка Єврокомісії виступить у Верховній Раді. «Чекаємо на її виступ у парламенті», - написав Железняк у телеграм-каналі.
Раніше джерела «Главкома» повідомили, що наприкінці цього тижня до України планує прибути президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 9 травня, щоб разом з українцями відзначити День Європи, та наголосила тоді на тому, що Україна є частиною єдиної європейської родини.
Перед цим вона разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем була в Україні 2 лютого.
Нагадаємо, нещодавно голова Євроради Шарль Мішель звинуватив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн у перевищенні зовнішньополітичних повноважень. Вона отримала догану за слова про приєднання України до ЄС.
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