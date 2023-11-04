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До Києва приїхала президентка Єврокомісії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Києва приїхала президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн втретє від початку повномасштабної війни відвідує Україну
фото з відкритих джерел

Очікується виступ Урсули фон дер Ляєн у парламенті

У суботу, 4 листопада, вранці до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомив перший заступник голови Комітету парламента з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його даними, президентка Єврокомісії виступить у Верховній Раді. «Чекаємо на її виступ у парламенті», - написав Железняк у телеграм-каналі.

Раніше джерела «Главкома» повідомили, що наприкінці цього тижня до України планує прибути президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.  

Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 9 травня, щоб разом з українцями відзначити День Європи, та наголосила тоді на тому, що Україна є частиною єдиної європейської родини.

Перед цим вона разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем була в Україні 2 лютого.

Нагадаємо, нещодавно голова Євроради Шарль Мішель звинуватив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн у перевищенні зовнішньополітичних повноважень. Вона отримала догану за слова про приєднання України до ЄС.

 

Теги: Урсула фон дер Ляєн Київ Україна Верховна Рада

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