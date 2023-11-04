До Києва приїхала президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн втретє від початку повномасштабної війни відвідує Україну

Очікується виступ Урсули фон дер Ляєн у парламенті

У суботу, 4 листопада, вранці до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомив перший заступник голови Комітету парламента з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його даними, президентка Єврокомісії виступить у Верховній Раді. «Чекаємо на її виступ у парламенті», - написав Железняк у телеграм-каналі.

Раніше джерела «Главкома» повідомили, що наприкінці цього тижня до України планує прибути президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 9 травня, щоб разом з українцями відзначити День Європи, та наголосила тоді на тому, що Україна є частиною єдиної європейської родини.

Перед цим вона разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем була в Україні 2 лютого.

Нагадаємо, нещодавно голова Євроради Шарль Мішель звинуватив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн у перевищенні зовнішньополітичних повноважень. Вона отримала догану за слова про приєднання України до ЄС.