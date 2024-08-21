Рада ухвалила закон, який забороняє рекламу ліків на упаковці

На упаковці можна згадати виробника та власника реєстраційного посвідчення, a також викласти інформацію про застосування лікарського засобу

Закон набирає чинності через 4 місяці після публікації

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон щодо маркування лікарських засобів. Про це повідомила співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Telegram.

Вона вказала, що законодавча ініціатива №11172 була підтримана 318 голосами народних депутатів.

Як йдеться у пояснювальній записці, метою закону є гармонізація вимог національного законодавства щодо маркування лікарських засобів до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 року «Про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів призначених для застосування людиною».

Документ забороняє нанесення на первинній та вторинній (за наявності) упаковці лікарських засобів будь-якої реклами та інформації рекламного характеру, яка сприяє просуванню лікарського засобу на ринку.

Також законом забороняється ввезення в Україну та продаж лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію про інших юридичних або фізичних осіб, які не є виробником або заявником (власником) реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

Водночас на упаковці можна згадати виробника та власника реєстраційного посвідчення, a також викласти інформацію про застосування лікарського засобу.

Закон набирає чинності через 4 місяці після публікації.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме підвищенню захисту прав споживачів лікарських засобів, посиленню відповідальності виробників та продавців лікарських засобів, а також підвищення гарантованого державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Нагадаємо. генеральний прокурор американського штату Канзас подав до суду на Pfizer. Зокрема, штат звинувачує компанію у приховуванні ризиків використання вакцини проти Covid-19 та брехні в питанні її ефективності. Про це повідомляє Reuters.