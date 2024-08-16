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Заборона Московської церкви: парламентський комітет переглянув висновок до законопроєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви: парламентський комітет переглянув висновок до законопроєкту
Комітет Верховної Ради рекомендує парламентарям ухвалити законопроєкт про заборону УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Парламентський комітет змінив назву законопроєкту, у якому йшлося про заборону Московської церкви, на «Захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики переглянув свій висновок до законопроєкту № 8371 щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зокрема комітет підтримав пропозицію викласти назву законопроєкту у редакції «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Також пропонується відтермінувати набрання чинності окремих положень акта.

Комітет затвердив порівняльну таблицю і рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому як закон.

Як зазначається в повідомленні, після попереднього голосування за законопроєкт було проведено низку узгоджувальних рад, передусім з Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Зокрема, враховано всі конструктивні пропозиції, що покращують законопроєкт, а також правки Головного юридичного управління апарату Верховної Ради.

Нагадаємо, чутки про те, що Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП, отримає у найближчому майбутньому екзархат Вселенського патріархату Константинополя, розповсюджують лобісти «московських попів». Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі «Главкому».

Зокрема, Потураєв каже, що на Московську церкву чекає закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, а не екзархат Вселенського патріархату.

Як повідомлялося, у березні Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371. В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

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Теги: законопроєкт депутат Верховна Рада Московська церква в Україні

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