Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку

У регіоні триває перевірка роботи МСЕК

Очільниця медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Одеської області Олена Станіславова написала заяву на звільнення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрацій Олег Кіпер на брифінгу, передає «Суспільне».

Глава регіону зазначив, що ініціював заміну керівниці МСЕК ще до того, як це відбулося на державному рівні:

«Мене здивувало, що керівник, працюючи там 20 років на посаді, ні лавочок до наших військових не було, жахливі умови були взагалі з самим приміщенням. Я це ініціював набагато раніше. Певні були юридичні складнощі, але вона вирішила сама написати заяву про звільнення і вже сьогодні (24 жовтня, – «Главком») обласною радою підготовано розпорядження відповідне», – розповів Кіпер.

За його словами, нині триває перевірка роботи МСЕК та вивчення відповідних документів.

«До нас доходять тільки документи. Будемо вивчати. Якщо буде потреба в переглядах, будемо також на це реагувати. І сьогодні я також готую запит на МСЕК щодо працівників, які мають ту чи іншу групу інвалідності, які працюють в адміністрації», – додав керівник ОВА.

Також Кіпер розповів про перевірки обласних лікарень: «Ви знаєте, що в нас були випадки в одній з лікарень, що там не вистачало харчування для військових. Ці питання також перевіряються. Ми на постійній основі працюємо. Дуже багато сил і ресурсів для того, щоб трішечки підняти ці всі процеси й десь підремонтувати, десь змінити харчування, десь потрібно додати щось».

До слова, «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Так, керівниця МСЕК Одещини Олена Станіславова є офіційною мільйонеркою. Вона зазначила в річній декларації за 2023 рік, що її зарплата становить 353,4 тис. грн, пенсія – 123,9 тис. грн; готівкою має 28 тис. грн і $15 тис.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

«Главком» звернув увагу, що голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду.

Після цього інциденту розпочалася хвиля перевірок та звільнень голів МСЕК. Так, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.

Крім того, 21 жовтня голова обласної медично-соціальної експертної комісії Юрій Веклинець добровільно пішов з посади. А вже 22 жовтня СБУ викрила Веклинця та трьох спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Наразі главі МСЕК готуються оголосити підозру.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.