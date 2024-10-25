Повне ліжко доларів у голови МСЕК. Директор НАБУ озвучив, хто має понести покарання

Вдома в Тетяни Крупи працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності

Семен Кривонос: «Давати хабаря керівникові МСЕК або ТЦК – це злочин. В один бік це не працює»

Відповідальність за ймовірний корупційний злочин голови медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), депутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи має понести не лише посадовиця, а й усі прокурори з фіктивною інвалідністю, які давали хабаря керівниці МСЕК. Таку думку висловив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».

За словами посадовця, відповідальний за корупцію не лише корупціонер, а й суспільство.

«От як ви вважаєте, голова медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка накопичила повне ліжко доларів, одна має відповідати за корупційний злочин? Безперечно, всі ці прокурори-псевдоінваліди теж є суб’єктами правопорушення. Тому що давати хабара керівникові МСЕК або ТЦК – це злочин. В один бік це не працює. Й тому ті, хто в такий спосіб ухиляється від військової служби, теж мають понести кримінальну відповідальність», – наголосив Кривонос.

Він підтвердив, що справу за підозрою керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ДБР передало НАБУ.

«Справу за підслідністю недавно передали нам. Детективи вивчають матеріали, проводять усі потрібні слідчі дії. Більше зараз сказати не можу через потребу зберігати таємницю слідства», – зазначив директор НАБУ.

Нагадаємо, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. Зокрема, у посадовців працівники ДБР виявили майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Після хвилі скандалів Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.