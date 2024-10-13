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Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа Одарченка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа Одарченка
Андрій Одарченко наприкінці вересня незаконно перетнув кордон з Румунією
фото: САП

Розгляд справи щодо нардепа-втікача продовжиться за його відсутності 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа-втікача Андрія Одарченка. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що таке рішення дозволить продовжити розгляд справи за відсутності нардепа-втікача.

«Захисники Одарченка просили зупинити провадження до виконання ухвали про розшук. Захист зазначив, що прокуратура з моменту винесення ухвали про розшук не вчинила жодних дій щодо зʼясування причин неявки чи повідомлення про наявність судових засідань. Захисник заявив, що йому не вистачало свідчень депутата, відсутність яких, нібито, вигідна обвинуваченню», – зазначає Центр протидії корупції.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором.

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

Також наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим Вищий антикорупційний суд оголосив його в розшук та стягнув внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн. 

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Теги: корупція в Україні партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд втеча кордон Антикорупційний суд корупція Андрій Одарченко суд

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