Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія

Підозрюваний з’явився на суд у формі футбольного клубу «Дніпро»

В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, не зміг стримати посмішки, коли зайшла мова про вбивство нардепа Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Зінченко розповів журналістам, що знає про вбивство Парубія.

Також на запитання журналістки, чому з’явився у формі футбольного клубу «Дніпро», підозрюваний відповів, що цю форму йому передали до камери.

Зауважимо, 2 вересня у Львові поховали колишнього голову Верховної Ради, екссекретаря РНБО та народного депутата Андрія Парубія. Політик загинув від вогнепального поранення 30 серпня.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.