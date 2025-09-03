Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Суд продовжив розгляд справи В'ячеслава Зінченка
фото: «Суспільне Львів»

Підозрюваний з’явився на суд у формі футбольного клубу «Дніпро»

В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, не зміг стримати посмішки, коли зайшла мова про вбивство нардепа Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Зінченко розповів журналістам, що знає про вбивство Парубія.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також на запитання журналістки, чому з’явився у формі футбольного клубу «Дніпро», підозрюваний відповів, що цю форму йому передали до камери.

Зауважимо, 2 вересня у Львові поховали колишнього голову Верховної Ради, екссекретаря РНБО та народного депутата Андрія Парубія. Політик загинув від вогнепального поранення 30 серпня.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Читайте також:

Теги: вбивство суд Андрій Парубій Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій був великою Людиною
Вбивство Парубія: чорна пляма для спецслужб
30 серпня, 16:31
Тіло вбитої власниці квартири безхатченки за 1 тис. грн винесли у сміттєвий контейнер
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
6 серпня, 19:45
Російські ресурси зазначають, що кікбоксера знайшли покаліченим на пустирі у Підмосков'ї
Покалічене тіло було знайдене біля пустиря. У РФ помер ексчемпіон світу з кікбоксингу
11 серпня, 19:36
Суд вирішив залишити Косова під вартою до 11 жовтня
Вбивство підлітка на фунікулері: суд продовжив підозрюваному тримання під вартою
14 серпня, 14:15
Кожна особа має право на захист своїх прав
Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям
19 серпня, 11:49
Як зазначають дослідники, на кожному етапі – від досудового розслідування до судового розгляду – значна частина справ відсіюється
Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років
20 серпня, 05:49
Справа про вбивство підлітка на станції фунікулера
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу
21 серпня, 16:43
Місце вбивства Андрія Парубія
Убивство Андрія Парубія: правоохоронці повідомили про російський слід
30 серпня, 18:19
Михайло Сцельников є підозрюваним у вбивстві народного депутата Андрія Парубія
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Вчора, 17:48

Кримінал

Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
8674
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
6216
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
2932
Фальшива драма кілера Парубія
2658
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua