«Мене здивувала позиція міністра спорту». Гераскевич – про позбавлення Бубки звання Герой України

Святослав Василик
glavcom.ua
Владислав Гераскевич послідовно виступає за позбавлення Сергія Бубки звання Герой України
фото: AP

Владислав також не зрозумів, чому Верховна Рада не підтримала його ініціативу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував те, що Верховна Рада не підтримала голосування про підтримку депутатського запиту до президента України щодо позбавлення державних нагород Сергія Бубки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Спорт 24».

Що сказав Гераскевич

26 лютого 2026 року Гераскевич виголосив промову у Верховній Раді України, закликавши позбавити Бубку найвищого звання та ввести проти нього санкції. Також він зареєстрував офіційну петицію з вимогою позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Причиною такого кроку стали розслідування щодо бізнесу Бубки на тимчасово окупованих територіях України, питання про який Гераскевич піднімав ще у 2023 році.

«Була велика кількість депутатів, які мене підтримали. Після того, як я озвучив вимогу, велика кількість із них, стоячи, плескали в долоні. На жаль, вони не пішли діяти далі. Якщо депутати Верховної Ради не хочуть вичищати російський непотріб з України, отже, така позиція у цих депутатів, яка йде врозріз із національними вимогами.

Я не знаю причин, чому вони не підтримали позбавлення звання Героя України Сергія Бубки.

Мене дуже здивувала позиція міністра спорту, який чомусь публічно сказав, що немає ніяких підстав для цього. Хоча в тій петиції, яку ми подали, там все чітко написано, наведені підстави. Дії Сергія Бубки точно суперечать його званню. Він керував організацією, яка поширювала російську пропаганду, має сімейний бізнес із окупантами. Для мене дикість бачити, що він досі при цьому носить звання Героя України», – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, лідер українського скелетону Владислав Гераскевич відреагував на матеріал «Главкома» про участь скандального росіянина Владислава Ларіна у Чемпіонаті Європи з тхеквондо.

«Військовий пропагандист Ларін мав би потрапити до заявки Інтерполу на арешт, а не на Чемпіонат Європи. Також цікаво: яка країна видає йому візи?», – написав в Х Гераскевич.

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина). Ларін, який відомий своєю підтримкою війни, також потрапив до переліку учасників турніру.

Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів. В опублікованому відео Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Наші тренери набагато сильніші». Хвостенко порівняла українських та іноземних фахівців у біатлоні
Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

