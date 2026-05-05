«Мене здивувала позиція міністра спорту». Гераскевич – про позбавлення Бубки звання Герой України

Владислав також не зрозумів, чому Верховна Рада не підтримала його ініціативу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував те, що Верховна Рада не підтримала голосування про підтримку депутатського запиту до президента України щодо позбавлення державних нагород Сергія Бубки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Спорт 24».

Що сказав Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич активно виступає за позбавлення Сергія Бубки звання Герой України.

26 лютого 2026 року Гераскевич виголосив промову у Верховній Раді України, закликавши позбавити Бубку найвищого звання та ввести проти нього санкції. Також він зареєстрував офіційну петицію з вимогою позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Причиною такого кроку стали розслідування щодо бізнесу Бубки на тимчасово окупованих територіях України, питання про який Гераскевич піднімав ще у 2023 році.

«Була велика кількість депутатів, які мене підтримали. Після того, як я озвучив вимогу, велика кількість із них, стоячи, плескали в долоні. На жаль, вони не пішли діяти далі. Якщо депутати Верховної Ради не хочуть вичищати російський непотріб з України, отже, така позиція у цих депутатів, яка йде врозріз із національними вимогами.

Я не знаю причин, чому вони не підтримали позбавлення звання Героя України Сергія Бубки.

Мене дуже здивувала позиція міністра спорту, який чомусь публічно сказав, що немає ніяких підстав для цього. Хоча в тій петиції, яку ми подали, там все чітко написано, наведені підстави. Дії Сергія Бубки точно суперечать його званню. Він керував організацією, яка поширювала російську пропаганду, має сімейний бізнес із окупантами. Для мене дикість бачити, що він досі при цьому носить звання Героя України», – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, лідер українського скелетону Владислав Гераскевич відреагував на матеріал «Главкома» про участь скандального росіянина Владислава Ларіна у Чемпіонаті Європи з тхеквондо.

«Військовий пропагандист Ларін мав би потрапити до заявки Інтерполу на арешт, а не на Чемпіонат Європи. Також цікаво: яка країна видає йому візи?», – написав в Х Гераскевич.

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина). Ларін, який відомий своєю підтримкою війни, також потрапив до переліку учасників турніру.

Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів. В опублікованому відео Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.