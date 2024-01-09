Нардепка Геращенко подала до суду на голову Верховної Ради

За словами нардепки, Стефанчук «зірвав» її участь в спостережній місії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Нардепка подала в суд на голову Верховної Ради Стефанчука через його «бездіяльність» у питанні закордонних відряджень

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко подала в суд на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Вона заявляє про його «бездіяльність» у питанні закордонних відряджень. Про це Геращенко написала в соцмережах.

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За словами нардепки, спікер парламенту «зірвав» її участь в спостережній місії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі на парламентських виборах в Польщі, а також участь в осінній Асамблеї ОБСЄ та політасамблеї ЕРР.

Водночас, каже парламентарка, депутати від «Слуги народу» змогли відвідувати закордонні заходи. Також Геращенко стверджує, що Стефанчук формує делегації для участі в закордонних заходах, «керуючись власними симпатіями». Це, за її словами, «руйнує парламентаризм».

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Депутатка заявила, що такі ж позови цього тижня подадуть її колеги, однак не уточнила, про кого саме йдеться.

Геращенко подала судовий позов проти Стефанчука фото: Telegram/Ірина Геращенко

Зокрема, нардепка Геращенко розповіла, як Стефанчук відмовив їй у зустрічі з міжнародними партнерами. Натомість спікер парламенту відповів на скарги від депутатів щодо ненадання дозволів на відрядження, заявивши про маніпулювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Як повідомлялося, Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.