Авторка будівельної реформи назвала тих, хто блокує її запровадження

Олена Шуляк, авторка законопроєкту №5655, переконана: критика її ініціативи інспірована мерами великих міст

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк розповіла в інтерв'ю «Главкому» про те, чому законопроєкт про містобудівну реформу № 5655 обростає міфами, та хто стоїть за активною кампанією проти законопроєкту.

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«Цей великий закон складно читати, бо він написаний складною технічною термінологією. Ми намагалися його максимально пояснювати, навіть Мінвідновлення та Мінцифри створювали відповідний сайт про міфи та страшилки навколо цього проєкту. Наведу інший приклад – про петицію із закликом до президента не підписувати 5655. Вона з’явилася взагалі до розгляду законопроєкту в сесійній залі. Це якраз говорить про некоректні методи роботи для формування негативного фону. І таких моментів я можу наводити просто десятки», – наголосила Олена Шуляк, яка є ініціаторкою даного закону.

За її словами, за тими, хто дискредитує законопроєкт стоять органи місцевого самоврядування, очільники великих міст, які категорично проти того, щоб хтось взагалі мав можливість забрати у них повноваження навіть у цифровому вигляді.

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«Для них це смерті подібно, якщо їх позбавлять можливості одноосібно ухвалювати рішення стосовно видачі дозволів та прийняття будинків в експлуатацію. Я дуже багато знаю про роботу усіх корупційних механізмів у цій сфері. Ми нарахували ще до війни 10 млрд грн на рік корупції саме в сфері видачі дозвільних документів у сфері будівництва. А коли говорять про те, що цей законопроєкт убиває централізацію, – це неправда. Він вбиває корупцію», – зауважила голова пропрезидентської партії.

Олена Шуляк наголосила, що коли прикриваються питанням децентралізації, то, на її думку, насправді хочуть залишити на місцях можливість для хабарництва.

Нагадаємо: 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5655 – базовий документ реформи містобудування. Згідно із законопроєктуом вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва. Якщо система виявить порушення – отримання дозвільних документів буде автоматично заблоковане.

Вже майже рік закон №5655 очікує на підпис президента. У грудні 2022 року петиція з вимогою ветувати законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності набрала необхідну кількість голосів у рекордно стислі терміни.

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Крім того, як заявляли в НАЗК, в документі залишився не усуненим корупційний ризик, пов‘язаний із можливістю отримання неправомірної вигоди працівниками, які будуть адмініструвати електронну систему у сфері будівництва. У звіті Єврокомісії про умови вступу України до ЄС зафіксовано, що закон № 5655 Володимир Зеленський підписати не може.

Законопроєкт піддавався критиці від глав українських міст та селищ, архітекторів та громадських активістів. Різко проти закону виступили в Асоціації міст України. А 39 мерів зробили особисту спільну заяву проти так званої містобудівної реформи.

Нагадаємо, Олена Шуляк сказала, в чому головна помилка законопроєкту про реформу містобудування.

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