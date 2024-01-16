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У будівлі Верховної Ради зникло опалення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У будівлі Верховної Ради зникло опалення
фото: Уніан

В опалювальній системі, ймовірно, сталася поломка

У приміщенні Верховної Ради України, що на вулиці Грушевського відключено опалення. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк  в Telegram.
За його словами, в опалювальній системі, ймовірно, сталася поломка.  «У найближчі дні Рада працює без опалення. Там щось тимчасова аварія з трубою», – написав Железняк.

Нардеп зазначив, що фраза «відморожені депутати» заграла новими барвами.

Як раніше повідомлялося, у російському Новосибірську через аварію на магістральній мережі теплопостачання без опалення та гарячої води залишилося 237 об'єктів. Найближчі до аварії вулиці залило водою. Зокрема, затоплено трамвайні колії.

Також повідомлялося, що через сильні морози сотні тисяч жителів центральної Росії зіштовхнулися з масовими відключеннями тепла, проте найважча ситуація – в Підмосков'ї. Спершу влада міст та всієї Московської області мовчала, та згодом запевнила, що на ліквідацію аварії та її наслідків кинули всі сили. Як можна бачити із фото та відео очевидців, повернути тепло в будинки швидко не вдається.

Теги: Верховна Рада опалення

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