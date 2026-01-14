США виводять частину військ з ключових баз на Близького Сходу: причина

Тегеран зробив попередження сусіднім країнам, на території яких перебувають американські війська

Сполучені Штати Америки виводять частину військ з ключових баз на Близькому Сході у регіоні з огляду на посилення напруженості в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ця інформація з'явилася після заяви високопоставленого іранського чиновника. Він повідомив, що Тегеран попередив сусідні країни, на території яких перебувають американські війська, про те, що в разі удару Вашингтона він дасть відповідь по американських базах.

NBC News додає, що США почали евакуацію сотні військових зі своєї найбільшої авіабази Аль-Удейд у Катарі. Персонал і військових переміщують до інших об'єктів та готелів у регіоні.

Нагадаємо, прямі контакти між іранською та американською сторонами були припинені на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого втручання у ситуацію в Ірані. Це свідчить про зростання напруженості між сторонами.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф таємно зустрівся з колишнім спадкоємним принцом Ірану у вигнанні Резою Пахлаві. За даними Axios, це була перша зустріч на високому рівні між представниками іранської опозиції та адміністрацією Дональда Трампа з початку протестів в Ірані.