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    Реванш люстрованих. Офіс генпрокурора заборгував третину мільярда за рішеннями судів

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    У середині листопада Кабмін погодив виділення 20,1 млн грн за рахунок коштів антикорупційної прокуратури для виплат компенсації експрокурорам, котрі поновилися за рішенням судів - Реванш люстрованих. Офіс генпрокурора заборгував третину мільярда за рішеннями судів
    У середині листопада Кабмін погодив виділення 20,1 млн грн за рахунок коштів антикорупційної прокуратури для виплат компенсації експрокурорам, котрі поновилися за рішенням судів
    фото з відкритих джерел

    Заборгованість утворилася за січень–жовтень цього року

    В Офісі генерального прокурора озвучили приголомшливі цифри: лише за 10 місяців поточного року органи прокуратури мають виплатити 261,87 млн грн за рішенням судів. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Повстання люстрованих. Як колишні прокурори помстилися державі».

    Окремо у відповіді на запит Офіс генпрокурора прокоментував рішення уряду від 10 листопада щодо направлення грошей з бюджету Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на виплати експрокурорам. Ідеться про десятьох колишніх прокурорів, які через суд домоглися відшкодування зарплати за час вимушеного прогулу, оскільки були звільнені за законами «Про очищення влади» та реформ прокуратури.

    «Казначейство здійснює безспірне списання коштів державного бюджету з рахунків боржників – розпорядників коштів, які включені в мережу головного розпорядника бюджетних коштів (Офісу генерального прокурора) на підставі виконавчих документів, що надходять до Казначейства», – пояснили у відомстві Ірини Венедіктової.

    Всього, за розпорядженням Кабміну, десять експрокурорів отримають 20,1 млн грн компенсації.

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    Теги: бюджет Офіс Генерального прокурора люстрація гроші
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    Реванш люстрованих. Офіс генпрокурора заборгував третину мільярда за рішеннями судів