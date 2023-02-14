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Резніков назвав імена трьох кандидатів на посади заступників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков назвав імена трьох кандидатів на посади заступників
фото: Олексій Резніков/ Facebook

На посаду першого заступника запропоновано кандидатуру Героя України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка

Глава Міністерства оборони Олексій Резніков подав на погодження президенту Володимиру Зеленському кандидатури трьох заступників голови оборонного відомства. Про це Резніков повідомив у Facebook.

Зокрема, на посади претендують:

  • генерал Олександр Павлюк на посаду першого заступника міністра оборони;
  • засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега на посаду заступника з питань цифрового розвитку;
  • посол України у Канаді та медійник Андрій Шевченко на посаду заступника з питань європейської інтеграції.

Тепер їх має погодити президент, а тоді – затвердити уряд

«Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у Парламенті, а також на посаді посла України у Канаді. Маємо зробити Міноборони ще більш динамічним», – написав Резніков.

Нагадаємо, також міністр оборони повідомив, що два колишні його «зами» залишаться працювати радниками в Міноборони. «Щодо тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи як радники міністра», – пояснив Резніков.

Раніше голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак повідомив, що двох заступників міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку. Шлінчак зазначив, що кого саме звільнять йому поки не відомо. Але при цьому наголосив,  хто може прийти на їх заміну. «Зате знаю, що на заміну їх плануються цікаві призначення. Перший кандидат – це засновник Фонду «Првернись живим» Віталій Дейнега. Другий – експосол України в Канаді, екснардеп і мій колега – Андрій Шевченко. Кандидатури знаходяться на погодженні в Офісі президента, після чого їх мають винести на затвердження уряду», – додав він.

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Теги: полковник Олексій Резніков Facebook Андрій Шевченко Міноборони міністр

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