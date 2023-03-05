Резніков пояснив чому Зеленський залишив його на посаді

Міністр оборони розповів про домовленості з президентом

Президент Володимир Зеленський попросив міністра оборони Олексія Резнікова повернутися до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії. Про це Резніков заявив в інтерв'ю LIGA.net, яке вийде завтра, 6 березня.

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Очільник Міноборони підтвердив, що в нього відбулась розмова з президентом після низки медійних скандалів навколо міністерства.

«Він (Зеленський, – ред.) чесно сказав: «Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них», – переказує Резніков головний зміст розмови з президентом.

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На думку Резнікова, Зеленський продовжує йому довіряти: «Я це не просто бачу, а відчуваю».

«Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно, – запевняє Резніков. – В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати».

Нагадаємо, Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов’язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні».