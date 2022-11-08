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Резніков потролив росіян бойовими комарами

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Резніков потролив росіян бойовими комарами
Рашисти вигадують казки про міфічну «біологічну зброю» в Україні, а світ жартує з них 
фото з відкритих джерел

Міноборони назвало б проєкт «Москіти проти москалів» 

Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter потролив росіян, яким пропагандисти на чолі з постійним представником Росії Василем Небензею розказують байки про те, що в Україні нібито виявили безпілотники, які можуть «розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами».

«В Україні оголошують часткову мобілізацію, у рамках якої хочуть призвати до 300 тис. бойових комарів. Робоча назва проєкту «Москіти проти москалів», – написав Резніков. 

Резніков потролив росіян бойовими комарами фото 1

Нагадаємо, російський постпред заявив, що в березні на території Херсонської області російські війська виявили «три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів». Він заявив, що у США запатентували дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Згодом ця заява викликала хвилю мемів та жартів, а зі слів Небензі жартувала навіть представниця США в ООН.

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Теги: казки Олексій Резніков пропаганда

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