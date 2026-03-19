Зеленський виступив на засіданні Європейської ради: ключові заяви

Ростислав Вонс
фото: Офіс президента

Глава держави розповів про переговорні процеси, а також про важливість отримання 90 млрд євро від ЄС

Президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради, де виступив зі зверненням до лідерів країн ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Переговори з РФ невдовзі можуть відновитися

За словами президента, останні кілька днів Україна отримує сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися.

«Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту», – каже він.

Глава держави наголосив, що росіяни відчувають послаблення тиску на них, зокрема через війну на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про помʼякшення санкцій та зупинка у запровадженні нових.

Підтримка Європи та кредит на 90 млрд євро

«Вже третій місяць поспіль не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи – пакет підтримки на суму 90 млрд євро на цей та наступний рік. Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів», – зазначив президент, підкресливши, що досі невідомо, чи буде розблоковано кредит для України.

Зеленський наголосив, що Україна цінує підтримку Європи в захисті від російських ударів. «Ми маємо і надалі використовувати кожну можливість, щоб знайти ракети для систем Patriot. Саме тому програма Purl корисна», – каже він.

Глава держави наголосив, що Україна розуміє, що не всім країнам подобається ідея використання частини кредитних коштів на купівлю ракет для Patriot через Purl. «Але якщо інших варіантів справді немає, це необхідно для захисту від російських балістичних ударів – це питання порятунку життів», – додав глава держави.

Росія має чітко усвідомити, що Україна буде в ЄС

За словами українського лідера, Росія має чітко усвідомити, що Україна буде в Європі і це не зупинити. Саме тому ми проводимо внутрішні реформи та працюємо на зовнішньому рівні, щоб забезпечити чітку дату вступу України в ЄС.

Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ. Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об'єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення. Цього не має статися з відкриттям кластерів для України чи з нашим вступом – це питання довіри, безпеки та майбутнього.

Нагадаємо Болгарське національне радіо з посиланням на джерело у Брюсселі повідомляло, що рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро є остаточним і не підлягає перегляду. Офіційне ухвалення кредиту очікується найближчим часом, попри можливі спроби окремих країн змінити умови домовленостей. 

Раніше повідомлялося, що питання надання Україні кредиту Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро може вирішитися до засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня. 

